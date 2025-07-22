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22 липня 2025, 08:39

На Полтавщині затримали диверсантів, які підпалювали будинки родичів військових

22 липня 2025, 08:39
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фото: Національна поліція
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Правоохоронці викрили двох чоловіків, які, за завданням російських спецслужб, підпалювали будинки родичів українських військовослужбовців. Зловмисники діяли в кількох регіонах України, останній підпал намагалися вчинити на Полтавщині

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що двоє киян — 23 і 33 років — налагодили контакт із агентом РФ через соціальні мережі. За грошову винагороду вони отримували вказівки щодо здійснення підпалів. Інструкції надходили через мобільні додатки.

Відомо, що палії вже встигли скоїти злочини в Києві, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях.

У Миргородському районі змовники підклали під замовлені будинки автомобільні шини та облили їх коктейлем Молотова. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Спільників затримали. У їхньому авто знайшли докази причетності до злочинів, а в телефонах — переписку з російським куратором.

Слідчі повідомили обом затриманим про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові затримали чоловіка, який підпалив машину військового. Внаслідок пожежі автомобіль згорів вщент.

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