фото: Национальная полиция Украины

Дорожно-транспортное происшествие с травмированным пешеходом произошло утром 24 июля в селе Чукаловка, входящее в состав Ивано-Франковской территориальной громады

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Около 11:00 в полицию поступило сообщение о наезде на человека. На место выехала следственно-оперативная группа.

Согласно предварительной информации, 30-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Colt, жительница Богородчанской территориальной громады, сбила 68-летнюю местную жительницу. Женщина переходила проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате удара пешехода с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Ее состояние уточняется.

Во время проверки водителя на содержание алкоголя в крови полиция не обнаружила признаков опьянения. Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесные повреждения.

Ранее сообщалось, в ДТП погиб народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин.