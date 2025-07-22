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22 июля 2025, 05:40

На Прикарпатье 23-летний водитель насмерть сбил пешехода

22 июля 2025, 05:40
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фото: Нацполиция
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Смертельная авария произошла поздно вечером 20 июля в селе Голынь Калушского района. Пешеход погиб на месте ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

По данным следствия, около 23:30 автомобиль Volkswagen Passat, двигаясь по трассе "Стрый-Черновцы-Мамалига", наехал на пешехода. Предварительно, 40-летний житель Ивано-Франковска шел по проезжей части дороги.

"От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

За рулем авто находился 23-летний житель Калушской общины. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Ровенском районе произошло масштабное ДТП с трагическими последствиями. В результате аварии погибли три человека, еще один пострадавший находится в реанимации.

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