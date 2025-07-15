На Прикарпатті троє туристок заблукали в горах

фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

Інцидент трапився вдень 13 липня у Калуському районі. Мандрівниці заблукали в гірській місцевості

Про це повідомив пресцентр ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Виявилося, що під час проходження туристичного маршруту в районі гори Кінь Грофецький троє дівчат втратили орієнтир і заблукали.

"На щастя, зв’язок із туристками підтримувався, координати їхнього перебування були встановлені", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники розшукали заблукалих мандрівниць та супроводили їх до найближчого населеного пункту.