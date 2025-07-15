На Прикарпатті троє туристок заблукали в горах
Інцидент трапився вдень 13 липня у Калуському районі. Мандрівниці заблукали в гірській місцевості
Про це повідомив пресцентр ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.
Виявилося, що під час проходження туристичного маршруту в районі гори Кінь Грофецький троє дівчат втратили орієнтир і заблукали.
"На щастя, зв’язок із туристками підтримувався, координати їхнього перебування були встановлені", — йдеться в повідомленні.
Рятувальники розшукали заблукалих мандрівниць та супроводили їх до найближчого населеного пункту.
Нагадаємо, раніше рятувальники Івано-Франківщини допомогли трьом туристам, які заблукали в горах.
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