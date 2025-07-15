На Прикарпатье трое туристок заблудились в горах
Инцидент произошел днем 13 июля в Калушском районе. Путешественницы заблудились в горной местности
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Оказалось, что во время прохождения туристического маршрута в районе горы Конь Грофецкий три девушки потеряли ориентир и заблудились.
"К счастью, связь с туристками поддерживалась, координаты их пребывания были установлены", — говорится в сообщении.
Спасатели разыскали заблудших путешественниц и сопроводили их в ближайший населенный пункт.
Напомним, ранее спасатели Ивано-Франковщины помогли трем заблудившимся в горах туристам.
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