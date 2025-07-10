13:39  10 июля
Стрельба в центре Сум: ранен мужчина, нападающий разыскивается
10:19  10 июля
Российский удар в Киеве унес жизни 22-летней полицейской
06:40  10 июля
На Прикарпатье беспилотник обнаружил посреди озера тело человека
UA | RU
UA | RU
10 июля 2025, 14:47

ДТП на Прикарпатье: микроавтобус Mercedes Sprinter влетел в легковый автомобиль Volkswagen

10 июля 2025, 14:47
Читайте також українською мовою
фото: полиция Ивано-Франковской области
Читайте також
українською мовою

На Прикарпатье столкнулись два автомобиля

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

На автодороге Н-10 между селами Майдан и Боднаров произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств. Авария произошла около 13:40.

Согласно информации правоохранителей, водитель микроавтобуса "Mercedes Sprinter" по неустановленным причинам выехал на встречную полосу движения. Там его транспортное средство столкнулось с автомобилем Volkswagen. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения, однако, по предварительным данным, никто из участников происшествия не пострадал.

Полицейские задокументировали обстоятельства ДТП и обеспечили регулирование дорожного движения во время следственных действий. В настоящее время идет проверка, в ходе которой будут установлены точные причины инцидента, а также проверено техническое состояние обоих транспортных средств и наличие у водителей признаков опьянения.

Ранее сообщалось, в Ивано-Франковской области столкнулись два автомобиля на пешеходном переходе: подробности происшествия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
авария ДТП Прикарпатье Ивано-Франковская область дорога трасса
Стали известны подробности смертельного ДТП в Тернопольской области, в котором погибли четыре человека
10 июля 2025, 14:16
В результате ДТП перевернулся рейсовый автобус Львов-Прага: пассажиров госпитализировали
10 июля 2025, 10:10
На Прикарпатье 10-летний турист травмировался на "Скалах Довбуша"
10 июля 2025, 09:31
Все новости »
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
В Черкасской области из-за пьяного водителя произошло ДТП с пострадавшими: что известно
10 июля 2025, 15:54
На Буковине прогремели мощные взрывы
10 июля 2025, 15:44
Лунин шокировал фанов во время языкового челленджа Реала
10 июля 2025, 15:39
Украинские пограничники с помощью дрона взяли в плен двух окупантов в Харьковской области
10 июля 2025, 15:29
На Днепропетровщине изъято более 80 кустов конопли у 35-летнего жителя
10 июля 2025, 15:17
Непогода на Львовщине: ГСЧС эвакуировала людей и животных из подтопленных домов
10 июля 2025, 15:15
За полгода украинские чиновники нанесли государству ущерб более чем на 6,4 млрд грн
10 июля 2025, 15:15
Украинские студенты официально получат право пользоваться искусственным интеллектом в вузах - Рада готовит изменения
10 июля 2025, 15:07
На Ровенщине удалили 11-сантиметрового гельминта из глаза женщины
10 июля 2025, 15:04
Россияне на Днепропетровщине убили мужчину дроном
10 июля 2025, 14:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »