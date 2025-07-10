фото: полиция Ивано-Франковской области

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

На автодороге Н-10 между селами Майдан и Боднаров произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств. Авария произошла около 13:40.

Согласно информации правоохранителей, водитель микроавтобуса "Mercedes Sprinter" по неустановленным причинам выехал на встречную полосу движения. Там его транспортное средство столкнулось с автомобилем Volkswagen. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения, однако, по предварительным данным, никто из участников происшествия не пострадал.

Полицейские задокументировали обстоятельства ДТП и обеспечили регулирование дорожного движения во время следственных действий. В настоящее время идет проверка, в ходе которой будут установлены точные причины инцидента, а также проверено техническое состояние обоих транспортных средств и наличие у водителей признаков опьянения.

Ранее сообщалось, в Ивано-Франковской области столкнулись два автомобиля на пешеходном переходе: подробности происшествия.