Ілюстративне фото

В Івано-Франківській області отримав вирок військовий, який не виконав наказ командира. Він пояснив це своєю релігією

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Прикарпатті судили військового, який відмовився виконувати наказ. Командир наказав йому про виїзд у район виконання завдань до Слов'янську Донецької області.

На суді військовий провину не визнав. Він заявив, що не може служити у війську та застосовувати зброю. Це він аргументував тим, що є членом Церкви адвентистів сьомого дня з 2013 року і попросив виправдати його.

Адвокат обвинуваченого наголосила, що він не погоджувався з мобілізацією, але не став ухилятися від служби й не залишив військову частину самовільно.

"На переконання суду, перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов`язку усіма громадянами України, незалежно від їх віросповідання", - говорить вирок суду.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років.

Нагадаємо, раніше на Черкащині за ухилення від мобілізації судили чоловіка, який відмовився отримувати "бойову повістку". Причиною він назвав те, що він вірить у релігійні принципи.