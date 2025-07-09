Вірить в Бога і не хоче воювати: на Прикарпатті судили військового, який відмовився виконувати наказ командира
В Івано-Франківській області отримав вирок військовий, який не виконав наказ командира. Він пояснив це своєю релігією
Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.
На Прикарпатті судили військового, який відмовився виконувати наказ. Командир наказав йому про виїзд у район виконання завдань до Слов'янську Донецької області.
На суді військовий провину не визнав. Він заявив, що не може служити у війську та застосовувати зброю. Це він аргументував тим, що є членом Церкви адвентистів сьомого дня з 2013 року і попросив виправдати його.
Адвокат обвинуваченого наголосила, що він не погоджувався з мобілізацією, але не став ухилятися від служби й не залишив військову частину самовільно.
"На переконання суду, перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов`язку усіма громадянами України, незалежно від їх віросповідання", - говорить вирок суду.
Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років.
Нагадаємо, раніше на Черкащині за ухилення від мобілізації судили чоловіка, який відмовився отримувати "бойову повістку". Причиною він назвав те, що він вірить у релігійні принципи.