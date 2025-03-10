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10 березня 2025, 17:51

Житель Черкащини вигадав релігію, щоб ухилитися від мобілізації

10 березня 2025, 17:51
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На Черкащині судили чоловіка, який відмовився від повістки нібито через релігію. Проте в результаті він отримав тюремний строк

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

На Черкащині судили чоловіка, який для уникнення мобілізації вигадав нову релігію. Відомо, що восени минулого року його визнали військовозобов'язаним. Проте він відмовився отримувати повістку, і не прийшов до ТЦК.

На суді він не визнав свою провину. Чоловік заявив, що отримав повістку поштою та прийшов до ТЦК. Проте коли йому намагались вручити "бойову повістку" - він відмовився. Це він пояснив тим, що вірить у релігійні принципи. При цьому він заявив, що в Україні "немає зареєстрованої такої релігійної організації, яка б визнавала альтернативну службу замість військової".

Суд проаналізував всі докази, і засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше жителя Волині, який відмовився від повістки через "релігійні переконання", отримав тюремний термін. Чоловік не мав законних підстав для відстрочки. Зокрема, член Церкви Адвентистів Сьомого Дня підтвердив, що чоловік не належить до цієї організації.

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