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04 июля 2025, 21:47

В Ивано-Франковске во время прогулки исчезли двое 6-летних мальчиков: родные просят о помощи

04 июля 2025, 21:47
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фото: полиция Ивано-Франковской области
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Вечером 4 июля в Ивано-Франковске пропали два мальчика

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В Ивано-Франковске полиция объявила о розыске двух малолетних детей, пропавших вечером 4 июля. По информации правоохранителей, около 17:30 шестилетние мальчики пошли гулять и с того момента на связь не выходили. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

Родные просят о помощи найти пропавших мальчиков

Речь идет о Балабухе Максиме Вадимовиче и Гоголе Демьяне Витальевиче, оба 2019 года рождения. Максим ростом около 122 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы. Был одет в темные шорты и оранжевую футболку. Демьян чуть ниже – рост ориентировочно 120 см, также худощавый, имеет темные волосы. В последний раз его видели в синей футболке и темных шортах.

Розыск детей осуществляет отдел ювенальной превенции полиции Ивано-Франковской области. На месте работают оперативные группы. К поискам привлечены как полицейские, так и волонтеры. Семьи пропавших детей обращаются ко всем, кто мог видеть ребят или имеет какую-либо информацию о них, с просьбой срочно обратиться в полицию.

Контакты для предоставления информации: линия "102", или по телефонам: 0342 79-03-23, 067 497 17 87, 067 336 27 75, 096 327 70 24.

Напомним, стало известно, сколько детей до сих пор остается в зоне боевых действий Донецкой области.

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помощь Ивано-Франковск полиция розыск дети Ивано-Франковская область пропавшие без вести
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