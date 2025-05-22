На Полтавщині 28-річний чоловік постане перед судом за жорстоке вбивство дитини

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Слідчі поліції Полтавщини завершили досудове розслідування щодо жорстокого вбивства дворічної дівчинки, що сталося у лютому 2024 року в Решетилівці

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У скоєнні злочину обвинувачують 28-річного співмешканця матері дитини. Його було затримано одразу після трагедії.

За даними слідства, у ніч на 22 лютого чоловік побив доньку своєї співмешканки кулаками та вдарив її головою об стіну. У такий спосіб він намагався "заспокоїти" дитину, яка плакала і не давала йому спати.

Коли зрозумів, що дівчинка не подає ознак життя, виніс її тіло через вікно до літньої кухні, загорнув у ковдру та сховав під матрацами й іншими речами.

Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у лютому на Полтавщині знайшли мертвою 2-річну дівчинку. На тілі дитини були сліди насильницької смерті.

Раніше повідомлялося, що жительці Миргородського району Полтавщини оголосили підозру в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини.