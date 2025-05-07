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07 травня 2025, 08:39

Закликали військових скласти зброю: на Прикарпатті викрили ворожих агентів

07 травня 2025, 08:39
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Троє українців — жителі Києва, Дніпра та Хмельниччини — потрапили у поле зору Служби безпеки України за участь у ворожих інформаційно-психологічних операціях (ІПСО)

Про це повідомили в Івано-Франківській обласні прокуратурі, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисники свідомо розповсюджували дезінформацію, спрямовану на підрив обороноздатності України.

Підозрювані поширювали у соцмережах фейкові відео, записані в російському полоні, де українських військовослужбовців змушували озвучувати заклики до складання зброї, непокори командуванню та припинення участі у бойових діях.

Зокрема, вони брали участь у поширенні контенту в межах спецоперації РФ під назвою "Україна зникає безвісти".

Зловмисникам повідомили про підозру. Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

За рішенням суду, всім трьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру колаборантам із Луганщини, які катували українських військових.

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