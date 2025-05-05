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05 травня 2025, 12:55

СБУ затримала російського інформатора, який готував удари по Миколаєву

05 травня 2025, 12:55
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фото: СБУ
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Служба безпеки викрила в Миколаєві 31-річного інформатора РФ, який коригував удари по портовому місту. Затриманому загрожує до 12 років тюрми

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ. Аби окупанти могли здійснювати обстріли "в обхід" ППО, російський агент одночасно намагався виявити позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, а також маршрути бойового чергування мобільних вогневих груп.

Усю додаткову інформацію зловмисник випитував у своїх знайомих — місцевих жителів — під час побутових розмов.

Правоохоронці викрили зловмисника на початкових етапах його розвідактивності. Контррозвідка СБУ затримала фігуранта у його помешканні в Миколаєві.

За матеріалами справи, інформатор працював на зрадника Сергія Лебедєва (псевдонім "Лохматий"), який переховується у Донецьку і працює одразу на ФСБ та воєнну розвідку РФ.

Під час обшуку у затриманого вилучили комп’ютерну техніку і телефон із доказами його підривної діяльності на користь окупантів. Слідчі повідомили фігуранту про підозру.

"Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині затримали російського агента, який працював на залізниці та шпигував за ешелонами ЗСУ.

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