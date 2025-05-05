Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Авария произошла 3 мая в 9:45 в Косово на улице Небесной Сотни. По данным полиции, 52-летний мужчина за рулем Ford Sierra не сдержал безопасной скорости и совершил наезд на 75-летнего велосипедиста. В результате ДТП велосипедист скончался в больнице от полученных травм.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киевской области произошло ДТП, где столкнулись две иномарки. В результате аварии 35-летний водитель и пассажирка Skoda, а также две пассажирки Volkswagen получили травмы. Их госпитализировали медики.