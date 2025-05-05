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05 травня 2025, 11:25

"Хворі" на папері: на Прикарпатті жінки нелегально вивезли синів за кордон

05 травня 2025, 11:25
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фото: Національна поліція
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Слідчі Івано-Франківщини повідомили про підозру двом мешканкам області, які організували незаконний виїзд своїх синів за межі України, використовуючи фальшиві медичні документи

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Жінки, жительки міста Калуш та Коломийського району, у грудні 2023 року вступили у змову з метою незаконного переправлення за кордон своїх синів — чоловіків 2000 та 1998 років народження, які є військовозобов'язаними.

За даними слідства, фігурантки через соціальні мережі знайшли осіб, що виготовили їм підроблені висновки лікарсько-консультативної комісії. У документах йшлося про важкий стан здоров'я жінок і необхідність постійного догляду, що згідно з чинним законодавством дозволяє родичу виїжджати разом із особою, яка потребує супроводу.

Отримавши фальшиві довідки, обидві жінки прибули із синами до одного з пунктів пропуску в Чернівецькій області, де надали прикордонникам підроблені документи. В результаті чоловіки залишили територію України.

Згодом їхні матері повернулись назад самостійно.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних поліцейські вилучили мобільні телефони з переписками, медичну документацію та інші речові докази.

Слідчі повідомили жінкам про підозру. Досудове розслідування триває.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до виготовлення підроблених документів.

Нагадаємо, в Харкові на злочинній схемі викрито львів'янку та місцеву лікарку. Жінки організували фіктивне батьківство для відстрочки від армії.

Раніше на Дніпропетровщині викрили медиків, які продавали фейкові довідки. З такими документами військовозобов'язані могли виїхати за кордон.

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