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01 травня 2025, 17:55

На Рівненщині чоловіка з онкологією судили за ухилення від мобілізації

01 травня 2025, 17:55
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На Рівненщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. При цьому чоловік доглядав з батьком, який потребував нагляду, а також саму йому діагностували онкологію

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Рівненській області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Восени 2024 року він пройшов медичну комісію та був визнаний придатним до мобілізації. Проте повістку прийняти він відмовився.

На суді чоловік пояснив, що на його утриманні батьком, який за станом здоров’я потребує стороннього догляду та нагляду, який не можуть забезпечити інші особи. При цьому сам чоловік має онкологічне захворювання та потребує лікування, а тому позбавлений можливості проходити військову службу.

Суд встановив, що дійсно в березні 2025 року він отримував відстрочку, оскільки доглядає за батьком. При цьому в лютому 2025 року у нього виявили злоякісні новоутворення нижньої третини стравоходу та задньої стінки сечового міхура.

При цьому суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді 3 трьох років позбавлення волі. Однак його звільнили від відбування покарання з випробуванням та встановили іспитовий строк тривалістю один рік.

Нагадаємо, раніше за ухилення від мобілізації судили чоловіка у Львівській області. Він отримав повістку під особистий підпис, але до ТЦК так і не прийшов.

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