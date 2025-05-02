Фото: прокуратура

У Харкові викрили чоловіка, який влаштував "бізнес на мобілізації". Він продавав фейкові документи, які "рятували" від мобілізації

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Харкові викрили ділка, який продавав повістки. 45-річний чоловік шукав військовозобов'язаних, які хотіли ухилитися від мобілізації. Він їм пропонував повістки на відправку з наказом з’явитися до районного ОРТЦК та СП м. Харкова. Повістки були з відповідними підписами та гербовою печаткою.

Якщо військовозобов'язаного зупиняли ТЦК, то вони не могли б дати йому ще одну повістку впродовж місяця. Коли термін закінчувався, то клієнт купував ще одну підробку.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили медиків, які продавали фейкові довідки. З такими документами військовозобов'язані могли виїхати за кордон.