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02 травня 2025, 23:45

У Харкові ділок продавав повістки ухилянтам

02 травня 2025, 23:45
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Фото: прокуратура
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У Харкові викрили чоловіка, який влаштував "бізнес на мобілізації". Він продавав фейкові документи, які "рятували" від мобілізації

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Харкові викрили ділка, який продавав повістки. 45-річний чоловік шукав військовозобов'язаних, які хотіли ухилитися від мобілізації. Він їм пропонував повістки на відправку з наказом з’явитися до районного ОРТЦК та СП м. Харкова. Повістки були з відповідними підписами та гербовою печаткою.

Якщо військовозобов'язаного зупиняли ТЦК, то вони не могли б дати йому ще одну повістку впродовж місяця. Коли термін закінчувався, то клієнт купував ще одну підробку.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили медиків, які продавали фейкові довідки. З такими документами військовозобов'язані могли виїхати за кордон.

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