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У Хмельницькій області чоловік отримав вирок за ухилення від мобілізації. Він отримував повістки, але не ходив до ТЦК

Про це повідомляє Новини.Live, передає RegioNews.

У Хмельницькій області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Відомо, що він пройшов лікарняну комісію, після чого протягом трьох місяців отримував три повістки. Проте жодного разу він так і не з'явився до ТЦК.

На суді чоловік покаявся. Він пояснив, що не погоджується з необхідністю проходити військову службу через стан свого здоров'я (відсутність частини шлунку після хірургічного втручання у 2005 році), відсутність досвіду військової служби та загибель багатьох його знайомих на війні.

Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше жителя Хмельниччини ув'язнили за ухилення від мобілізації. Чоловік отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК і не мав поважних на це причин.