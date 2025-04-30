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На Дніпропетровщині викрили медиків, які робили фейкові довідки. З цими документами військовозобов'язані могли виїхати за кордон

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кам'янському районі поліція викрила схему ухилення від мобілізації. Виявилось, що медики видавали довідки з неправдивою інформацію, а військовозобов'язані потім з цими фейковими документами могли виїхати за кордон.

За цю "послугу" медики брали 5,5 тисячі доларів. Під час обшуків у них вилучили документацію, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, грошові кошти та інші докази причетності до злочину.

Нагадаємо, раніше в Одесі викрили чоловіка, який пропонував військовозобов'язаному зняти його з військового обліку за станом здоров'я. Свою "послугу" він оцінив у 15 тисяч доларів США.