Ілюстративне фото

У соцмережах показали відео з чоловіком, що горить. Інцидент стався в Івано-Франківську

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

У соцмережах стали публікувати відео, зроблені в Івано-Франківську. На кадрах можна побачити, що горить людина. На місце інциденту прибули медики.

Правоохоронці повідомили, що на місці працює слідчо-оперативна група. Чоловік живий. Його госпіталізували медики.

Точні причини інциденту поки що невідомі. У пабліках пишуть, що чоловік загорівся під час куріння біля Пасажу. При цьому в місцевих медіа пишуть, що чоловік міг облитися бензином і підпалити себе.

Нагадаємо, раніше в Полтавській області помер чоловік, який скоїв самопідпал в приміщенні обласної військової адміністрації.