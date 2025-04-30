Иллюстративное фото

В соцсетях показали видео с горящим мужчиной. Инцидент произошел в Ивано-Франковске

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает RegioNews.

В соцсетях стали публиковать видео, сделанные в Ивано-Франковске. На кадрах можно увидеть горящий человек. На место инцидента прибыли медики.

Правоохранители сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа. Человек жив. Его госпитализировали медики.

Точные причины инцидента пока неизвестны. В пабликах пишут, что мужчина загорелся во время курения у Пассажа. При этом в местных медиа пишут, что мужчина мог облиться бензином и поджечь себя.

Напомним, ранее в Полтавской области скончался мужчина, совершивший самоподжог в помещении областной военной администрации.