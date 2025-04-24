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Людина, яка потрапила під потяг у метро в Києві, не вижила. Тепер правоохоронці будуть з'ясовувати деталі

Про це повідомляє КМДА, передає RegioNews.

У КМДА зазначили, що станція метро "Хрещатик" та пересадочний вузол "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" відновили свою роботу. Зараз метрополітен столиці вже працює у звичному режимі.

"Пасажир загинув, всі обставити інциденту встановлюють правоохоронні органи", - повідомили в КМДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в київському метрополітені один з пасажирів потрапив під потяг. Через це на деякий час закрили низку станцій метро, оскільки на місці інциденту працювали правоохоронці.