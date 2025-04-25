В Ивано-Франковской области загорелся жилой дом: есть погибший
В Ивано-Франковской области спасатели тушили пожар в жилом доме. К сожалению, нашли тело мужчины
Об этом сообщает ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 24 апреля около 12 часов. Спасателям сообщили о пожаре кровли жилого дома по улице Мазепы в городе Ивано-Франковск.
Когда спасатели прибыли по адресу, во время тушения пожара они обнаружили тело 59-летнего мужчины.
Специалисты будут устанавливать обстоятельства.
Напомним, ранее в Хмельницкой области произошел пожар в частном доме. В результате погиб 13-летний мальчик. Его отец, 52-летний мужчина, получил ожоги.
Житомирщина под ударом: ранен спасатель, вспыхнул пожарВсе новости »
24 апреля 2025, 09:39Масштабный пожар возле Винницы: горела старая школа
24 апреля 2025, 01:35Масштабные пожары на Львовщине: сгорели 11 дачных домов
23 апреля 2025, 14:15
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
Бой Усик – Дюбуа: известно, когда состоится реванш года
25 апреля 2025, 20:20Девушку из Запорожья внесли в Резерв+ как военнообязанного мужчину
25 апреля 2025, 19:45В Винницкой области врачи могут сесть на 9 лет, за то что помогли депутату выехать за границу
25 апреля 2025, 19:35Пограничники показали, как уничтожают оккупантов в Донецкой области
25 апреля 2025, 18:59Трамп и Зеленский могут встретиться завтра в Риме - СМИ
25 апреля 2025, 18:37На Закарпатье пограничники задержали злоумышленников, которые за 3000 долларов переправляли мужчину в Венгрию
25 апреля 2025, 18:29СБУ "на горячем" задержали предательницу, корректировавшую удары РФ по Киевщине
25 апреля 2025, 17:57На Прикарпатье задержали вора, который обокрал своего бывшего арендодателя
25 апреля 2025, 17:48Когда закончится война в Украине: МВФ обновил свой прогноз
25 апреля 2025, 17:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?