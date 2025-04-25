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В Ивано-Франковской области спасатели тушили пожар в жилом доме. К сожалению, нашли тело мужчины

Об этом сообщает ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 24 апреля около 12 часов. Спасателям сообщили о пожаре кровли жилого дома по улице Мазепы в городе Ивано-Франковск.

Когда спасатели прибыли по адресу, во время тушения пожара они обнаружили тело 59-летнего мужчины.

Специалисты будут устанавливать обстоятельства.

Напомним, ранее в Хмельницкой области произошел пожар в частном доме. В результате погиб 13-летний мальчик. Его отец, 52-летний мужчина, получил ожоги.