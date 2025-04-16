Великдень-2025: які обмеження діятимуть в Івано-Франківській області

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В Івано-Франківській області скасували всі масові заходи на Великдень. Це рішення ухвалила Рада оборони області

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає RegioNews.

За її словами, головам громад також рекомендували вжити відповідних заходів та відмовитися від подій із масовим скупченням людей.

Онищук закликала жителів бути пильними, дотримуватися правил безпеки, реагувати на сигнали повітряної тривоги. А також дотримуватися комендантської години. На Івано-Франківщині вона розпочинається о 00:00 та закінчується о 05:00.

Нагадаємо, у ніч на Великдень, з 19 на 20 квітня, в Кіровоградській області комендантську годину скоротили на годину. Вона триватиме з опівночі до 4:00 ранку.

На Хмельниччині комендантську годину скоротили на дві години. Вона діятиме з 00:00 до 03:00

Натомість у Києві комендантська година у Великодню ніч діятиме без змін, нічні богослужіння у храмах відбуватимуться в режимі онлайн.