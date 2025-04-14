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14 квітня 2025, 15:57

На Великдень на Кіровоградщині скоротять комендантську годину

14 квітня 2025, 15:57
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч з 19 на 20 квітня, під час святкування Великодня, на Кіровоградщині скоротять комендантську годину — з 00:00 до 04:00

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович, передає RegioNews." target="_blank">RegioNews.

За його словами, таке рішення ухвалили, щоб віряни мали змогу відвідати нічні богослужіння. Водночас жителів закликають дотримуватись правил безпеки, реагувати на сигнали повітряної тривоги та за потреби переходити до укриттів.

У храмах обіцяють розмістити інформацію про найближчі сховища, а на Великдень у Кропивницькому не вимикатимуть вуличне освітлення.

Громадський транспорт працюватиме 19 квітня — до 22:00, а 20 квітня — з 05:00.

Як відомо, з 1 листопада 2023 року комендантська година у Кіровоградській області діє з 23:00 до 5:00.

Нагадаємо, в Києві комендантська година у Великодню ніч діятиме без змін, нічні богослужіння у храмах відбуватимуться в режимі онлайн.

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