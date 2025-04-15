На Великдень у Хмельницькій області скоротили комендантську годину

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На Хмельниччині у Великодню ніч на дві години скоротили тривалість комендантської години

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.

За його словами, комендантська година діятиме з 00:00 до 03:00. Таке рішення ухвалили на Раді оборони області.

"Розумію, наскільки важливе це свято для кожного з нас. У мирний час храми були переповнені вірянами. Але, на жаль, четвертий рік великої війни вносить свої корективи. Нещодавні трагедії в Кривому Розі, Сумах, постійні ворожі обстріли наших міст і сіл, і наша область не виняток, змушують нас бути особливо пильними", – зазначив Тюрін.

Відтак в області також посилили заходи безпеки. Зокрема, правоохоронці патрулюватимуть у посиленому режимі.

Окрім того, буде забезпечений доступ до укриттів у разі повітряної тривоги.

Як відомо, зазвичай комендантська година у Хмельницькій області триває із 00:00 по 05:00.

Нагадаємо, у ніч на Великдень, з 19 на 20 квітня, в Кіровоградській області комендантську годину скоротили на годину. Вона триватиме з опівночі до 4:00 ранку.

Натомість у Києві комендантська година у Великодню ніч діятиме без змін, нічні богослужіння у храмах відбуватимуться в режимі онлайн.