Житель Дніпра, який продавав психотропи на території Одещини, може сісти на 12 років

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Днями в Одесі поліцейські зупинили легковик під керуванням 20-річного жителя Дніпра. Під час спілкування з керманичем були виявлені зовнішні ознаки сп’яніння, втім пройти огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, він відмовився. Відтак, відносно чоловіка було складено протокол і виписано штраф.

Після цього правоохоронці провели огляд транспортного засобу, в салоні якого виявили розфасовані речовини з характерним маркуванням. Правоохоронці вилучили у чоловіка 140 згортків із речовиною, яка, за результатами експрес-тесту, виявилася психотропною. Її походження та точну вагу встановлять експертні дослідження.

Правоохоронці зʼясували, що він напередодні зв’язався з невстановленою особою, яка за грошову винагороду доручила йому перевезти психотропні речовини з Дніпра до Одеси та Миколаєва для подальшого збуту.

Водію загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині розшукують підлітка.