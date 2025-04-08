Фото: ДСНС

В Івано-Франківську рятувальники гасили пожежу в багатоповерхівці. Серед евакуйованих була собака

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Інцидент стався 7 квітня. На лінію "101" повідомили, що з вікна квартири на першому поверсі 4-поверхового житлового будинку на вулиці Ленкавського в Івано-Франківську йде дим. Рятувальники виїхали за адресою та з'ясувалось, що загорілись домашні речі в підвальному приміщені.

Рятувальники оперативно загасили полум'я. Також евакуювали з будинку 8 мешканців та одну собаку. На щастя, постраждалих немає. Причину пожежі будуть з'ясовувати фахівці.

Нагадаємо, раніше на Харківщині сталась пожежа в житловому будинку. На жаль, загинули чоловік та трирічна дівчинка.