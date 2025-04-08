Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковске спасатели тушили пожар в многоэтажке. Среди эвакуированных была собака

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Инцидент произошел 7 апреля. На линию "101" сообщили, что из окна квартиры на первом этаже 4-этажного жилого дома по улице Ленкавского в Ивано-Франковске идет дым. Спасатели выехали по адресу и выяснилось, что загорелись домашние вещи в подвальном помещении.

Спасатели оперативно потушили пламя. Также эвакуировали из дома 8 жителей и одну собаку. К счастью, пострадавших нет. Причину пожара будут выяснять специалисты.

Напомним, ранее в Харьковской области произошел пожар в жилом доме. К сожалению, погибли мужчина и трехлетняя девочка.