В Ивано-Франковске загорелась многоэтажка: спасатели эвакуировали жителей
В Ивано-Франковске спасатели тушили пожар в многоэтажке. Среди эвакуированных была собака
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Инцидент произошел 7 апреля. На линию "101" сообщили, что из окна квартиры на первом этаже 4-этажного жилого дома по улице Ленкавского в Ивано-Франковске идет дым. Спасатели выехали по адресу и выяснилось, что загорелись домашние вещи в подвальном помещении.
Спасатели оперативно потушили пламя. Также эвакуировали из дома 8 жителей и одну собаку. К счастью, пострадавших нет. Причину пожара будут выяснять специалисты.
Напомним, ранее в Харьковской области произошел пожар в жилом доме. К сожалению, погибли мужчина и трехлетняя девочка.
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