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Жителька Прикарпаття отримала підозру за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху у лікарні

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Жінка, перебуваючи напідпитку, вранці 1 квітня зателефонувала на "102" та повідомила про замінування лікарні у Коломиї.

У результаті був порушений громадський порядок, робота екстрених служб була дестабілізована. Фахівці обстежили будівлю та територію навколо, але вибухівки не знайшли.

Фігурантку, яка повідомила про "замінування", затримали "по гарячих слідах". Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу – тримання під вартою.

Зазначається, що також на розгляді у суді щодо 28-річної фігурантки перебуває обвинувальний акт за фактом організації незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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