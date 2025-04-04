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04 апреля 2025, 15:25

В Прикарпатье лесник с сообщником за 5000 долларов планировали переправлять мужчин за границу

04 апреля 2025, 15:25
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Нацполицией задержали и сообщили о подозрении мастеру леса Явирницкого лесничества и жителя приграничья, которые пытались организовывать бизнес по незаконной переправке мужчин через государственную границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Мастер леса должен был подыскивать лиц, желающих покинуть Украину, а его сообщник – непосредственно проводить их до границы и ориентировать на дальнейшее движение.

Фигуранты хотели использовать скрытые маршруты вне пограничных пунктов пропуска по лесным и горным тропам. Они смогли найти одного "клиента", который согласился за 5000 долларов США воспользоваться их услугами, однако были разоблачены правоохранителями.

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, на Прикарпатье спасатели отыскали заблудившегося в горах мужчину.

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