В Прикарпатье лесник с сообщником за 5000 долларов планировали переправлять мужчин за границу

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Нацполицией задержали и сообщили о подозрении мастеру леса Явирницкого лесничества и жителя приграничья, которые пытались организовывать бизнес по незаконной переправке мужчин через государственную границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Мастер леса должен был подыскивать лиц, желающих покинуть Украину, а его сообщник – непосредственно проводить их до границы и ориентировать на дальнейшее движение.

Фигуранты хотели использовать скрытые маршруты вне пограничных пунктов пропуска по лесным и горным тропам. Они смогли найти одного "клиента", который согласился за 5000 долларов США воспользоваться их услугами, однако были разоблачены правоохранителями.

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, на Прикарпатье спасатели отыскали заблудившегося в горах мужчину.