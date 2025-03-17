Мошенники обманули двух прикарпатцев более чем на 240 тысяч гривен

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Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что 32-летний мужчина наткнулся в социальной сети на объявление о возможности заработать онлайн. За просмотр видео в TikTok "работодатель" обещал немалый заработок. Потерпевший согласился на такую работу.

Первоначально злоумышленники действительно выплатили небольшие суммы, что создало иллюзию реальной прибыли. Но потом, чтобы получить полную выплату, "работодатель" попросил мужчину инвестировать собственные средства. Житель Прикарпатья перевел мошенникам почти 127 тысяч гривен. После этого аферисты просто скрылись.

Еще одной жертвой интернет-аферистов стала 38-летняя жительница Тлумацкого территориального общества.

Как установили полицейские, потерпевшая наткнулась на объявление о якобы выгодном способе заработка через Telegram. Женщина перешла по ссылке и оставила заявку. Впоследствии с ней связался неизвестный, предложивший получать стабильную прибыль, выполняя простые задания: ставить понравившиеся на разных сайтах и просматривать видео. За каждое исполненное действие обещали денежное вознаграждение. Потерпевшая согласилась и в течение некоторого времени выполняла указанную работу, получая незначительные суммы.

Позже тот же "менеджер" предложил еще больший заработок, но при условии, что она должна будет инвестировать свои собственные средства. Женщине пообещали возврат вклада с процентами. Веря обещаниям, заявительница начала перечислять свои сбережения на указанные банковские карты, надеясь на скорую прибыль. В результате прикарпатка потеряла почти 116 тысяч гривен.

По обоим фактам следователи возбудили уголовные производства по статье мошенничество.

Сотрудники полиции призывают граждан не доверять сомнительным предложениям о "легкой" прибыли в социальных сетях. Они советуют украинцам отдавать предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством и не переходить по сомнительным ссылкам.

Напомним, в Черновцах ликвидировали масштабную мошенническую схему выманивания денег.

Ранее сообщалось, что полиция разоблачила 40-летнего киевлянина, занимавшегося онлайн-мошенничеством. Оказалось, что это арестант одного из столичных СИЗО.