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У столиці винесли вирок жінці, яку звинуватили в домашньому насильстві. На очах у дітей вона конфілктувала з чоловіком

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Деснянський суд оголосив вирок жительці Києва за вчинення домашнього насильства над чоловіком. 39-річна жінка проживає з чоловіком та дітьми (10 та 11 років). На очах в дітей відбуваються конфлікти батьків.

Під час сварок жінка ображала свого чоловіка нецензурною лайкою, а також вдавалась до побоїв. За даними правоохоронців, вона також зловживає алкоголем та наркотиками. Минулого року жінку засуджували до штрафу через придбання та зберігання наркотичної речовини.

Суд визнав жінку винною. Їй призначили покарання у вигляді 2 років та 6 місяців пробаційного нагляду.

"Крім того, на киянку покладено обов’язок працевлаштуватися, пройти курс лікування від алкогольної та наркотичної залежності та обмежити спілкування з потерпілим. У разі невиконання обмежувальних заходів або вчинення кримінального правопорушення кривдниці загрожує реальний термін ув’язнення", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, на Харківщині затримали чоловіка, який бив свою співмешканку. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до 2 років.