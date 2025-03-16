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Скандал у Полтаві: похоронне бюро викинуло тіло померлого біля будинку
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16 березня 2025, 16:11

Скандал у Полтаві: похоронне бюро викинуло тіло померлого біля будинку

16 березня 2025, 16:11
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фото: poltava.to
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У Полтаві розгорівся скандал через дії працівників приватного похоронного бюро. Ритуальники почали виносити небіжчика з квартири до приїзду поліції, а потім просто викинули тіло померлого на землю та поїхали. 2 500 гривень за свої "послуги" родичам вони не повернули

Про це повідомляє видання "Полтавщина", передає RegioNews.

До журналістів звернулася мешканка провулку Рибальського Антоніна, яка поскаржилася на неприпустиму поведінку співробітників ритуальної служби.

За її словами, у січні 2025 року помер її брат, який жив поверхом вище. Причиною смерті стала внутрішня кровотеча. Жінка викликала швидку допомогу та поліцію, але першою на місці з’явилася представниця похоронного бюро "Реквієм", хоч родичка покійного її не викликала.

Працівниця бюро, яка назвалася Наталією, взяла з жінки 2 500 гривень за свої послуги та разом з іншими працівниками винесла тіло померлого під під’їзд, щоб завантажити у катафалк. У цей момент на місце події прибула поліція і зауважила, що тіло не можна транспортувати в судмедекспертизу без попереднього огляду правоохоронців.

Після зауважень з боку поліцейських ритуальники почали сваритися, лаятися, а потім просто викинули тіло на землю та поїхали.

Антоніна має інвалідність. Жінка намагалася зв’язатися з Наталією, аби повернути сплачені кошти, проте остання відмовилася це робити. Після інциденту Антоніна звернулася до поліції із заявою про неприпустимі дії похоронного бюро.

Нагадаємо, на Полтавщині після жорстокого побиття загинув військовий.

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