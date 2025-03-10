На Прикарпатті жінка загинула, випалюючи сухостій
Трагічна подія сталася 9 березня в селі Бортники Івано-Франківського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
Ймовірно, внаслідок спалювання сухостою загинула 84-річна жінка.
Незважаючи на численні застереження рятувальників люди продовжують спалювати суху траву, результати такої діяльності, на жаль, трагічні.
Нагадаємо, на Харківщині через спалювання трави та сміття біля будинку загинула 87-річна жінка.
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