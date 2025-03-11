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11 березня 2025, 12:44

Прикарпаття у вогні: рятувальники ліквідовують масштабні лісові пожежі

11 березня 2025, 12:44
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фото: ДСНС Івано-Франківщини
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На Прикарпатті ліквідовують масштабні лісові пожежі. За добу в області зафіксували 117 пожеж сухої трави

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, передає RegioNews.

За її словами, зараз триває ліквідація масштабних лісових пожеж на територіях Пасічнянської та Солотвинської громад.

"Горять гектари у важкодоступній місцевості. А через пориви вітру вогонь швидко поширюється, спалюючи на своєму шляху все живе", – наголосила Онищук.

До ліквідації залучено команди вогнеборців та лісівників, використовується спецтехніка.

Зазначимо, оскільки в Україні триває воєнний стан — спалювання сухостою може бути прирівняне до диверсій.

В березні 2022 року Рада внесла зміни до Кримінального кодексу, якими посилила відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. До переліку злочинів у статті 113 "Диверсія" до переліку злочинів додали навмисні підпали, зокрема сухої рослинності.

Відтак за спалювання сухої трави, в умовах воєнного стану, можуть ув'язнити строком на 15 років або довічно ув'язнити з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у вівторок, 11 березня, на Тернопільщині загорілась дерев'яна церква.

ліс пожежа рятувальники ДСНС Івано-Франківська область
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