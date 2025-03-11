У Черкасах горів магазин: подробиці від рятувальників
У Черкасах вночі 11 березня, близько 3-ї години, сталася пожежа в одному з магазинів
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що до місця події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи міста, а також чергова зміна оперативно-координаційного центру.
Вже о 04:47 вдалося локалізувати загоряння, а о 05:47 пожежу повністю ліквідували.
Загалом до ліквідації залучили 10 одиниць техніки та 52 рятувальники ДСНС.
Фахівці встановлюють причину пожежі та оцінюють завдані збитки.
Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Нагадаємо, на Харківщині через спалювання трави загинула літня жінка.
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