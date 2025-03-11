Прикарпатье в огне: спасатели ликвидируют масштабные лесные пожары

фото: ГСЧС Ивано-Франковской области

В Прикарпатье ликвидируют масштабные лесные пожары. За сутки в области зафиксировали 117 пожаров сухой травы

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает RegioNews.

По ее словам, сейчас идет ликвидация масштабных лесных пожаров на территориях Пасечнянской и Солотвинской общин.

"Горят гектары в труднодоступной местности. А из-за порывов ветра огонь быстро распространяется, сжигая на своем пути все живое", - подчеркнула Онищук.

К ликвидации привлечены команды пожарных и лесоводов, используется спецтехника.

Отметим, поскольку в Украине продолжается военное состояние — сжигание сухостоя может быть приравнено к диверсиям.

В марте 2022 года Совет внес изменения в Уголовный кодекс, которыми усилила ответственность за преступления против основ национальной безопасности в условиях военного положения. К перечню преступлений в статье 113 "Диверсия" к перечню преступлений добавили умышленные поджога, в том числе сухой растительности.

Следовательно, за сжигание сухой травы, в условиях военного положения, могут заключить в тюрьму сроком на 15 лет или пожизненно заключить с конфискацией имущества.

Напомним, во вторник, 11 марта, в Тернопольской области загорелась деревянная церковь.