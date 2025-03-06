На Львівщині автобус зіткнувся з вантажівкою: є загиблий та понад десяток постраждалих

фото: поліція Львівської області

Дорожньо-транспортна пригода сталася у середу, 5 березня, близько 18.00, на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Заклад Стрийського району

По це повідомила поліція Львівської області, передає RegioNews.

Зазначається, що зіткнувся автобус Еталон, яким керував 62-річний мешканець Стрийського району, та вантажівка DAF, якою керував 54-річний житель Херсона.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автобуса загинув на місці події.

Водій вантажівки та 15 пасажирів автобуса: дівчатка віком 1, 7, 10, і 17 років, десять жінок віком від 19 до 64 років, а також 37-річний чоловік – усі жителі Стрийського району – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у селі Остки на Рівненщині внаслідок ДТП постраждав неповнолітній мотоцикліст.