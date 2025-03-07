16:15  07 березня
У Києві помітили голого чоловіка, який розгулював містом з пістолетом
15:35  07 березня
В Україні деяким чоловікам дозволять виїжджати за кордон
06:33  07 березня
Мешканці Харківщини виявили на подвір'ї російську авіабомбу
UA | RU
UA | RU
07 березня 2025, 18:52

На Одещині водій збив 82-річну жінку і поїхав з міста ДТП: що йому загрожує

07 березня 2025, 18:52
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Водій пояснив, що він збив жінку, бо просто не помітив її. Тепер йому загрожує позбавлення волі

Про це повідомляє Нацполіція Одеської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 5 березня близько 11:00 у Вигодянській громаді. 73-водій виїжджав зі стоянки заднім ходом на KIA. Він наїхав на 82-річну жінку, яка проходила поруч.

Водій запропонував жінці допомогу. Проте вона відмовилась. Після цього чоловік просто поїхав з місця аварії. Жінка самостійно звернулась до правоохоронців та медиків. Внаслідок ДТП вона зламала руку.

Правоохоронцям водій пояснив, що просто не помітив жінку, і тому збив її. З місця аварії він поїхав, бо не подумав про наслідки. Перевірка показала, що чоловік був тверезий. Водію загрожує до трьох років позбавлення волі.

У поліції нагадали, що якщо сталась аварія, водій обов'язково повинен зупинити транспортний засіб, увімкнути аварійну сигналізацію та повідомити про інцидент правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше на Львівщині легковик Opel Astra наїхав на 47-річну місцеву жительку. Жінку госпіталізували. 29-річного водія затримали.

ДТП поліція пішохід
На Рівненщині судили водія, який на смерть збив людину
07 березня 2025, 17:32
Смертельна ДТП на Київщині: авто вилетіло на узбіччя та перекинулось
06 березня 2025, 18:32
На Одещині киянина судитимуть за аварію, внаслідок якої травмувались його дружина з донькою
05 березня 2025, 11:38
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Росіяни атакували з дрона Херсонську область, поранений чоловік
07 березня 2025, 20:16
Відома українська акторка зізналася, що у неї смертельна хвороба
07 березня 2025, 19:57
Постріл у голову: п'яний херсонець вбив сусіда прямо в ліфті
07 березня 2025, 19:53
РФ користується тим, що США призупинили допомогу для України - Трамп
07 березня 2025, 19:33
У Польщі закликали чоловіків готуватися до війни
07 березня 2025, 19:04
Дослідження показало, як війна вплинула на кількість укладених шлюбів в Україні
07 березня 2025, 18:29
На Тернопільщині судитимуть 21-річного хлопця за наркоторгівлю та поширення нацистської символіки
07 березня 2025, 18:16
Підвищення зарплати за англійську: хто зможе отримати надбавку
07 березня 2025, 18:09
В Україні діятиме Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих: у МВС розповіли подробиці
07 березня 2025, 17:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »