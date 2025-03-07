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Водій пояснив, що він збив жінку, бо просто не помітив її. Тепер йому загрожує позбавлення волі

Про це повідомляє Нацполіція Одеської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 5 березня близько 11:00 у Вигодянській громаді. 73-водій виїжджав зі стоянки заднім ходом на KIA. Він наїхав на 82-річну жінку, яка проходила поруч.

Водій запропонував жінці допомогу. Проте вона відмовилась. Після цього чоловік просто поїхав з місця аварії. Жінка самостійно звернулась до правоохоронців та медиків. Внаслідок ДТП вона зламала руку.

Правоохоронцям водій пояснив, що просто не помітив жінку, і тому збив її. З місця аварії він поїхав, бо не подумав про наслідки. Перевірка показала, що чоловік був тверезий. Водію загрожує до трьох років позбавлення волі.

У поліції нагадали, що якщо сталась аварія, водій обов'язково повинен зупинити транспортний засіб, увімкнути аварійну сигналізацію та повідомити про інцидент правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше на Львівщині легковик Opel Astra наїхав на 47-річну місцеву жительку. Жінку госпіталізували. 29-річного водія затримали.