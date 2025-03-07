16:15  07 березня
У Києві помітили голого чоловіка, який розгулював містом з пістолетом
15:35  07 березня
В Україні деяким чоловікам дозволять виїжджати за кордон
06:33  07 березня
Мешканці Харківщини виявили на подвір'ї російську авіабомбу
UA | RU
UA | RU
07 березня 2025, 17:32

На Рівненщині судили водія, який на смерть збив людину

07 березня 2025, 17:32
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Рівненщині суд виніс вирок водію, який спричинив смертельну ДТП. Його взяли під варту прямо в залі суду

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Жителя Рівненського району приговорили до п'яти років ув'язнення за смертельну ДТП. Сам інцидент стався наприкінці 2023 року. Тоді 26-річний водій автомобіля ЗАЗ допустив наїзд на 35-річного місцевого жителя, хоча мав технічну можливість уникнути цього.

Внаслідок аварії потерпілий був госпіталізований до лікарні. Проте, на жаль, врятувати його життя не вдалось. Він помер наступного дня після аварії.

Вирок для водія: 5 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортним засобом строком на три роки. Взяли під варту його прямо в залі суду.

Нагадаємо, що днями в Київській області сталась аварія на автодорозі між селами Сидоровичі та Термахівка. 27-річний водій Toyota Camry не врахував дорожню обстановку та не впорався з керуванням. Внаслідок цього він допустив виїзд за межі проїзної частини на ліве узбіччя, з подальшим перекиданням автівки. В аварії загинув 40-річний пасажир.

ДТП аварія поліція
На Львівщині автобус зіткнувся з вантажівкою: є загиблий та понад десяток постраждалих
06 березня 2025, 11:40
На Одещині киянина судитимуть за аварію, внаслідок якої травмувались його дружина з донькою
05 березня 2025, 11:38
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Дослідження показало, як війна вплинула на кількість укладених шлюбів в Україні
07 березня 2025, 18:29
На Тернопільщині судитимуть 21-річного хлопця за наркоторгівлю та поширення нацистської символіки
07 березня 2025, 18:16
Підвищення зарплати за англійську: хто зможе отримати надбавку
07 березня 2025, 18:09
В Україні діятиме Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих: у МВС розповіли подробиці
07 березня 2025, 17:44
Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників: де зараз найскладніше
07 березня 2025, 17:43
На Волині через спалювання сухої трави чоловік отримав опіки
07 березня 2025, 17:17
Українські прикордонники знищили опорні пункти росіян на Харківщині
07 березня 2025, 16:59
В Україні затримали 8 паліїв, завербованих РФ
07 березня 2025, 16:55
Доки не буде припинення вогню: президент США Трамп неочікувано почав тиснути на РФ - що він планує
07 березня 2025, 16:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »