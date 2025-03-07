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На Рівненщині суд виніс вирок водію, який спричинив смертельну ДТП. Його взяли під варту прямо в залі суду

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Жителя Рівненського району приговорили до п'яти років ув'язнення за смертельну ДТП. Сам інцидент стався наприкінці 2023 року. Тоді 26-річний водій автомобіля ЗАЗ допустив наїзд на 35-річного місцевого жителя, хоча мав технічну можливість уникнути цього.

Внаслідок аварії потерпілий був госпіталізований до лікарні. Проте, на жаль, врятувати його життя не вдалось. Він помер наступного дня після аварії.

Вирок для водія: 5 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортним засобом строком на три роки. Взяли під варту його прямо в залі суду.

Нагадаємо, що днями в Київській області сталась аварія на автодорозі між селами Сидоровичі та Термахівка. 27-річний водій Toyota Camry не врахував дорожню обстановку та не впорався з керуванням. Внаслідок цього він допустив виїзд за межі проїзної частини на ліве узбіччя, з подальшим перекиданням автівки. В аварії загинув 40-річний пасажир.