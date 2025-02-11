В Одесі затримали чоловіка, який продавав автомобілі для військових

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В Одесі поліція та СБУ затримали киянина за продаж автомобілів, під виглядом гуманітарної допомоги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 43-річний житель столиці організував пошук та ввезення на територію України у спрощеному порядку автомобілів нібито для потреб військових та благодійних організацій. Після цього він продавав авто через інтернет.

Поліцейські затримали ділка "на гарячому" в Одесі, де він призначив зустріч одному із клієнтів і збув "Audi" та два "Mitsubishi" за 16 100 доларів.

За продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмір під час воєнного стану, йому загрожує до семи років з позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Тернопільській області шахраї виманили у жінки понад 200 тисяч гривень. жінці пропонували заробіток в інтернеті.