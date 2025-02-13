На Прикарпатье железнодорожники сливали дизельное горючее из локомотивов

Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Среди фигурантов незаконной схемы – четверо работников обособленных подразделений региональных филиалов Акционерного общества "Укрзализныця" – начальник железнодорожной станции, машинисты и помощник.



С мая по декабрь 2024 года сотрудники госпредприятия создали группу и на систематической основе сливали горючее с грузовых локомотивов во время их остановки на одной из железнодорожных станций области, чтобы продавать его.

Слитое дизтопливо реализовывалось начальником станции местным предпринимателям. Вырученные средства участники группы распределяли между собой.

Злоумышленники присвоили 862 л дизельного топлива.

Правоохранители провели ряд обысков. В частности, на объектах АО "Укрзализныця", по местам жительства и в транспортных средствах фигурантов. Они изъяли более 600 литров дизельного горючего, средства слива, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

По ходатайству прокуроров злоумышленникам избраны меры предосторожности в виде залога.

Напомним, в Харькове судили мужчину, пытавшегося продать в Китай детали авиационной техники.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области ДБР подозревает руководителя квартирно-эксплуатационного правления в растрате более 2,3 млн.грн. Чиновник перепродавал дрова для ВСУ.