У Харкові судили чоловіка, який намагався продати до Китаю деталі авіаційної техніки

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Житель Харкова, який є уродженцем російського Дагестану, намагався через інтернет продати невідомому з Китаю деталі до авіаційної техніки. Ці деталі належать до товарів військового призначення й підлягають державному експортному контролю.

Відповідний вирок виніс Червонозаводський районний суд Харкова, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".

За даними слідства, фігурант наприкінці 2019 року знайшов оголошення, в якому невідома особа з Китаю хотіла придбати блок регулювання та контролю ЗЦР-41, а також ряд компонентів для авіаційної техніки виробництва Харківського машинобудівного заводу. Чоловік узгодив ціну з покупцем з Китаю та з кінця 2021 року почав шукати людей, які б продали йому ці деталі.

У березні 2022 року працівники СБУ отримали оперативну інформацію та почали проводити негласні слідчі дії відносно харків'янина. Згодом чоловік за 5 тисяч доларів придбав необхідні деталі у знайомого, який працював на машинобудівному заводі.

Також, як свідчать матеріали справи, чоловік розробив складну схему доставки вантажу. Він направив знайомому з Київської області посилку з вантажем від імені дружини, той своєю чергою відправив посилку від вигаданої особи до Одеси, де її мав отримати громадянин Молдови. Через п'ять днів житель Київщини оформив повернення посилки, а потім сховав деталі в одному з офісних приміщень.

На суді обидва чоловіки визнали свою провину. Суд призначив їм покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 тисяча гривень кожному. Також їх позбавили права обіймати певні посади строком на три роки.

Нагадаємо, раніше з України був депортований громадянин Китаю, який відбував у нашій країні покарання за шпигунство. Найближчі п'ять років в’їзд на територію України чоловікові заборонений.