В Миколаївській області перепродавали дрова для ЗСУ

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На Миколаївщині ДБР підозрює керівника квартирно-експлуатаційного правління у розтраті понад 2,3 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Зазначається, що посадовець мав закупити паливну деревину для потреб ЗСУ. Знаючи реальну ціну продукції, фігурант організував схему заробітку на закупівлях, внаслідок якої товар закуповували за вдвічі дорожчою ціною. Це дало змогу зловмиснику заробити понад 2,3 млн грн.

Наразі очільнику КЕУ повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинені в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на днях в Закарпатській області затримали працівника ТЦК, який за 3000-4000 доларів допомагав чоловікам втекти.