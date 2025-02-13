На Франковщине микроавтобус сбил пешехода: мужчина скончался в больнице

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Серьезное ДТП произошло вечером 11 февраля в селе Пнев Надвирнянского района. Пострадавший местный житель не выжил

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

По данным следствия, около 18:20 микроавтобус Volkswagen Transporter сбил пешехода, двигавшегося по правому краю дороги на встречу автомобиле.

"В результате аварии 66-летний житель села Пнев от полученных травм скончался в лечебном заведении", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 51-летний водитель буса был трезв. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, 11 февраля в селе Обаров Ровенского района внедорожник Hyundai Santa Fe сбил женщину. Пострадавшая находится в реанимации без сознания, медики борются за ее жизнь.