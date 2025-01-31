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31 січня 2025, 17:57

У Харкові ексректора вишу судитимуть за розкрадання грошей

31 січня 2025, 17:57
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фото: freepik.com
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Правоохоронці викрили багатомільйонні розкрадання коштів одного з провідних університетів Харкова. На лаві підсудних опинився колишній ректор

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Правоохоронці встановили, що посадовець університету разом зі спільниками організував схему заволодіння бюджетними коштами навчального закладу. Зокрема у період з 2012 по 2023 роки на роботу до університету було прийнято 9 осіб на посади робітників з обслуговування приміщень, серед яких були родичі і знайомі організаторів протиправної оборудки.

Ці люди не знаходились на робочих місцях та не виконували функціональні обов’язки, однак щомісячно їм нараховували заробітну плату та премії.

Незаконна схема принесла фігурантам понад 14 млн гривень.

Зловмисників обвинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих і особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України). Також посадовцю вишу додатково інкриміновано видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомлялось, у Полтавській області професор вишу організував схему ухилення від мобілізації. За свої послуги він отримував матеріальну винагороду.

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