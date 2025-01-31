В Ивано-Франковске легковушка столкнулась с деревом

фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Авария произошла в ночь на 31 января на улице Сечевых стрелков в Ивано-Франковске

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Оказалось, что легковой автомобиль столкнулся с деревом. Чрезвычайники оперативно прибыли на место ДТП и отсоединили клеммы аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить возникновение пожара.

Информацию о травмированных спасателях пока не получали.

"Все обстоятельства по поводу пострадавших и причин данного события устанавливают правоохранители", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 января в Черкасской области, на 169 километре трассы "Киев-Одесса", произошло ДТП с участием семи автомобилей. В результате аварии есть пострадавшие.