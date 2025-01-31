ілюстративне фото: з відкритих джерел

На викраденому авто юнак доїхав додому та для конспірації залишив автівку у балці неподалік від Баштанки

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Житель Миколаєва повідомив поліції, що його авто "ВАЗ 21011", який він припаркував неподалік залізничного вокзалу, викрали.

Того ж дня до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у балці біля Баштанки він виявив покинутий "ВАЗ". Правоохоронці встановили, що виявлене авто належить миколаївцю.

Як вдалось встановити за допомогою камер відеоспостереження, легковик викрав 20-річний житель Баштанки. Молодик приїхав в обласний центр до товариша у справах. Запізнившись на потяг, він вирішив викрасти авто, щоб швидше дістатись додому.

Поліцейські вилучили автомобіль та в подальшому повернуть його власнику.

Молодику оголосили підозру. Йому загрожує до 5 років тюрми.

Нагадаємо, у Дніпрі аферист продавав для фронту неіснуючі авто. Він виманив гроші в родичів захисників.