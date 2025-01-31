На Миколаївщині 20-річний юнак викрав авто, бо запізнився на потяг
На викраденому авто юнак доїхав додому та для конспірації залишив автівку у балці неподалік від Баштанки
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Житель Миколаєва повідомив поліції, що його авто "ВАЗ 21011", який він припаркував неподалік залізничного вокзалу, викрали.
Того ж дня до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у балці біля Баштанки він виявив покинутий "ВАЗ". Правоохоронці встановили, що виявлене авто належить миколаївцю.
Як вдалось встановити за допомогою камер відеоспостереження, легковик викрав 20-річний житель Баштанки. Молодик приїхав в обласний центр до товариша у справах. Запізнившись на потяг, він вирішив викрасти авто, щоб швидше дістатись додому.
Поліцейські вилучили автомобіль та в подальшому повернуть його власнику.
Молодику оголосили підозру. Йому загрожує до 5 років тюрми.
Нагадаємо, у Дніпрі аферист продавав для фронту неіснуючі авто. Він виманив гроші в родичів захисників.