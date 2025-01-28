На Франківщині жінка впала в колодязь
Інцидент стався ввечері 27 січня в селі Княждвір Коломийського району. Надзвичайники врятували жінку з "пастки"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Івано-Франківській області.
Виявилося, що на території закинутого приватного господарства пенсіонерка впала в колодязь. Сусіди почули крики потерпілої з дна криниці та звернулися за допомогою до рятувальників.
"Жінку 1938 року народження, підняли на поверхню та передали медикам", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Миколаївщині дівчина випадково впала у 10-метрову криницю. З колодязя потерпілу дістали рятувальники.
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