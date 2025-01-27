Росіяни на Херсонщині вбили дроном цивільного чоловіка, який їхав на велосипеді

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Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За словами голови обласної адміністрації, між селами Велетенське та Розлив російські війська атакували з безпілотника 45-річного чоловіка, який їхав на велосипеді.

Внаслідок атаки чоловік загинув.

Нагадаємо, увечері 25 січня російські війська завдали чергового масованого авіаудару по місту Берислав на Херсонщині. Росіяни скинули шість авіабомб на лікарню.