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27 січня 2025, 00:29

Росіяни на Херсонщині вбили дроном цивільного чоловіка, який їхав на велосипеді

27 січня 2025, 00:29
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фото ілюстраційне: Суспільне Херсон
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Російські військові продовжують тероризувати цивільне населення Херсонщини. 26 січня внаслідок дронової атаки росіян поблизу селища Велетенське загинув цивільний чоловік

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За словами голови обласної адміністрації, між селами Велетенське та Розлив російські війська атакували з безпілотника 45-річного чоловіка, який їхав на велосипеді.

Внаслідок атаки чоловік загинув.

Нагадаємо, увечері 25 січня російські війська завдали чергового масованого авіаудару по місту Берислав на Херсонщині. Росіяни скинули шість авіабомб на лікарню.

війна обстріли Херсонська область Прокудін Олександр Сергійович безпілотники
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